Sahte kanıtlarla hayatı karardı! Farelerle dolu sığınakta yaşıyor

İstanbul'da boşanma sürecindeki eşinin talebi doğrultusunda ailesiyle beraber yaşadığı evden çıkartılan iki çocuk babası Turgut Uysal, farelerle dolu bir sığınakta yaşam mücadelesi veriyor.

Eşinin sahte kanıtlarla hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirten Uysal "Hayatım tepetaklak oldu. Evimden, çocuklarımdan uzaklaştırıldım. Farelerle dolu sığınakta hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi. SABAH, acılı babanın dramını işte böyle gözler önüne serdi.

Turgut Uysal… 33 yaşında iki çocuk babası. 2012'de severek evlendiği eşiyle beraber İstanbul Esenyurt'tan krediyle ev aldı. Evin borcunu tamamlayabilmek, eşine ve çocuklarına bakabilmek için yıllarını 'günde17 saat çalışarak' geçirdi. İddiasına göre eşi hem onu aldattı hem de sahte kanıtlar kullanarak kendisine boşanma davası açtı.

Dava henüz sonuçlanmadı ama Uysal önce çocuklarından oldu sonra da evinden. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan baba, çareyi binanın bodrum katındaki sığınağında buldu. Uysal, kazandığı üç kuruş maaşıyla bir yandan evin kredi borcunu ve eşinin nafakasını ödemeye çalışırken bir yandan da fare dolu sığınakta yaşam mücadelesi veriyor.

"SENELERCE İKİ VARDİYA ÇALIŞTIM"



Zorluklarla dolu hayat hikayesini SABAH'a anlatan Uysal: Eşimle evlendikten sonra ev satın aldık. Geçinebilmek için senelerce iki vardiya çalıştım. Fazla mesaiye kaldığım için eşimin tavırları değişmeye başladı. 2014 yılında, beş aylık hamileyken beni aldattığını öğrendim ama çocuğumuzu düşünerek onu affettim.

"KANITLAR SAHTE"



Eşinin sahte kanıtlarla kendisine boşanma davası açtığını belirten Uysal "Bir gün telefonumu alıp internetten bulduğu eskortlarla benim ağzımdan konuşmuş. Onu aldattığımı ileri sürerek bu konuşmalarla beraber boşanma davası açmış. Daha sonra mahkeme hem hakkımda uzaklaştırma kararı çıkardı, hem de nafaka ödememe hükmetti" diye konuştu.

FARELERLE YAŞIYOR



Evden atılınca sokakta yaşamaya başladığını ifade eden baba "Havalar soğuyunca evin sığınağında yaşamak için komşulardan izin istedim. Sağ olsunlar izin verdiler. Hem nafaka hem de evin kredi borcunu ödediğim için maaşımdan sadece 400 lira kalıyor. Onunla da karnımı doyurmaya çalışıyorum. Burada fareler dışında hiçbir şey yok. İhtiyaçlarım için cami tuvaletini kullanıyorum, bazen de arkadaşlarımın evinde duş alıyorum. İçecek suyumu alamadığım zamanlar bile oluyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMI KURTARIN"



İş yerinde çalıştığı sırada eşinin kendisini aldattığını iddia eden Turgut Uysal "Ben işe gittiğim zaman beni başka bir erkekle aldatıyor. Uyuşturucu kullandığını da öğrendim. Hepsinin kanıtı var. Biri altı biri yedi yaşında iki çocuğum var. Çocuklarımı onun ellerinden kurtarılmasını istiyorum. Böyle bir hayatın parçası olmalarına vicdanım el vermiyor" dedi.