Sahte polislere İstanbul’da şok operasyon

Sakarya'da ikamet eden 61 yaşındaki A.K. isimli kadını telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp kadının kimliğinin FETÖ üyeleri tarafından kullanılarak adının suça karıştığını, kendisinin bu suçtan kurtulması için asıl suçluları operasyonla yakalayacaklarını söyledi. Yapılacak operasyonda kullanılması içinde kadının hesabında ve evinde bulunan paralar ile mücevherlerin kendilerine verilmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, A.K.'ye operasyonun çok gizli olduğunu ve polis dahil hiç kimseye söylememesini gerektiğini ifade ederek, operasyon sonucu paralarını ve mücevherlerini tekrardan kendisine verileceğini beyan etti.

Yaklaşık 7 saat süren telefon görüşmesi sonucunda dolandırıcılar, ilk olarak A.K.'ye verdikleri hesap numarasına 42 bin TL göndertip sonra da evde bulunan 160 bin TL değerinde döviz ve altını Serdivan'da ayarladıkları buluşma noktasında elden alarak toplamda 202 bin TL dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiler. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K., polise ihbarda bulundu. Yapılan kamera çalışmaları ve hesap incelemeleri sonucunda şüphelilerin kullandığı 2 farklı ticari taksiyi Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tespit etti.

Yapılan tespitle birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'ın da bizzat takip ettiği operasyon başlattı. Taksilerin ve tespit edilen hesapların hareketlerini adım adım izleyen ekipler, telefonla görüşmeyi gerçekleştiren ve paraları almaya gelen toplamda 8 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Sakarya'dan dolandırdıkları paraları istanbul'da bir kafede toplanarak paylaştığı anlara ait görüntüleri de elde etti.

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, İstanbul'da 5 farklı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 8 şüpheli İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, banka kartı ile 50 bin TL değerinde altın ve para ele geçirildi.

İşlemleri için Sakarya'ya getirilen şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında İzmir'de yine aynı şekilde 250 bin TL değerinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.