Sakarya’da izinsiz dışarı çıkanlara 307 bin lira ceza kesildi

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle ifade edilen 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Sakarya'da koronavirüs önlemleri kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde ve Pazar günü 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Bu kapsamda Sakarya'da kısıtlama sürecinde her hafta olduğu gibi bu hafta da Sakarya'da yüzlerce kişi yasağı delerek sokağa çıktı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 8-13 Mart tarihleri arasında 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını 229 kişi ihlal etti. Pazar günü 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma yasağında ise 91 kişi izinsiz sokakta gezerken yakalandı. Kent genelinde 320 kişiye toplamda 307 bin 850 lira para cezası kesildi.