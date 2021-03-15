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’da kardeş kavgası kanlı bitti

'nın ilçelerinden ’de iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabeyi tarafından bıçaklanan kardeş hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis gerekli soruşturmasına başladı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.3.2021 14:09 ABONE OL
Sakarya’da kardeş kavgası kanlı bitti

Sakarya'nın Erenler İlçesi Küpçüler Mahallesi'ndeki kanlı olayda 23 yaşındaki A.Ö. ile 22 yaşındaki kardeşi M.Ö. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tansiyonun anbean yükseldiği o anlarda iddiaya göre sinirlerine hakim olamayan ağabey A.Ö. eline geçirdiği bıçakla kardeşini bıçakladı.

Kanlar içinde kalan kardeş M.Ö. hastanelik olurken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.Ö.'yü olayda kullandığı bıçakla gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme (OYİ) Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evde gerekli teknik çalışmasını yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sakarya’da kardeş kavgası kanlı bitti
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