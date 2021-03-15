Sakarya’da Kart54 sistemine HES kodu tanımlatılıyor

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' konulu genelgesinin ardından harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu ulaşım araçlarında kullanılan Kart54 kartlarına tanımlama yapmaya başladı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodunu Adapazarı Donatım, Ofis, Yenicami, İhsaniye ve Kuzey Terminal noktalarında vatandaşlarda bulunan Kart54 kartlarına tanımlatan ekipler, konuyla yardım isteyen bütün abonelere yardımcı oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkileri, "Bulaş riskini azaltmayı, temaslı kişilerin tespitini sağlamayı yarayan HES koduyla çalışmalarımızı ekiplerimiz sahada yapıyor. Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan ve temassız ödemeye imkan sunan Kart54'lerine HES kod tanımlatmayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar" dedi.