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’da Kart54 sistemine HES kodu tanımlatılıyor

Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan ve temassız ödemeye imkan sunan Kart54’ler HES koduyla entegre ediliyor.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.3.2021 18:21 ABONE OL
Sakarya’da Kart54 sistemine HES kodu tanımlatılıyor

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' konulu genelgesinin ardından harekete geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu ulaşım araçlarında kullanılan Kart54 kartlarına tanımlama yapmaya başladı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodunu Adapazarı Donatım, Ofis, Yenicami, İhsaniye ve Kuzey Terminal noktalarında vatandaşlarda bulunan Kart54 kartlarına tanımlatan ekipler, konuyla yardım isteyen bütün abonelere yardımcı oluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkileri, "Bulaş riskini azaltmayı, temaslı kişilerin tespitini sağlamayı yarayan HES koduyla çalışmalarımızı ekiplerimiz sahada yapıyor. Toplu taşımada tek ödeme seçeneği olan ve temassız ödemeye imkan sunan Kart54'lerine HES kod tanımlatmayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar" dedi.

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Sakarya’da Kart54 sistemine HES kodu tanımlatılıyor
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