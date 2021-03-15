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Sakarya’da korona kokteyli!

Orta Cami çevresinde bulunan çay ocakları tarafından sokağa kurulan masalarda çay içen vatandaşlar yine Pandemi kurallarını hiçe saydı. Vatandaşlar ise ortaya çıkan görüntüye tepki gösterdi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:58 ABONE OL
Sakarya’da korona kokteyli!

Orta Cami altında kokteyl tarzı masalarda çaylarını yudumlarken oluşturdukları kalabalığa dikkat etmeyenlerin rahatlığı görenlere 'pes' dedirtti. Pandemi Türkiye Haritası'nda çok yüksek risk anlamına gelen kımızı renkteki ilde kokteyl tarzı masalarda çay içenlere tepki gösteren vatandaşlar, "Vali Çetin Oktay kaldırım bir yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bir yandan Pandemi seferberliği için çaba sarf ediyor. Görevliler sahada 7/24 çalışıyor ama birileri halen kuralları hiçe sayıyor. Böyle rahatlık olur mu!" diyerek haklı tepkilerini dile getirdi.

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Sakarya’da korona kokteyli!
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