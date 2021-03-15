Sakarya’da korona kokteyli!

Orta Cami altında kokteyl tarzı masalarda çaylarını yudumlarken oluşturdukları kalabalığa dikkat etmeyenlerin rahatlığı görenlere 'pes' dedirtti. Pandemi Türkiye Haritası'nda çok yüksek risk anlamına gelen kımızı renkteki ilde kokteyl tarzı masalarda çay içenlere tepki gösteren vatandaşlar, "Vali Çetin Oktay kaldırım bir yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce bir yandan Pandemi seferberliği için çaba sarf ediyor. Görevliler sahada 7/24 çalışıyor ama birileri halen kuralları hiçe sayıyor. Böyle rahatlık olur mu!" diyerek haklı tepkilerini dile getirdi.