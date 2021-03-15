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'da araç inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı

'nın ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan minibüs inşaat iskelesine çarptı kazada 3 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:03 ABONE OL
Şanlıurfa'da araç inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde rampadan inerken kontrolden çıkan minibüs inşaat iskelesine çarptı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Karaköprü ilçesi Doğukent mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücü ve plakası öğrenilmeyen minibüs Doğukent mahallesinde yağmur nedeniyle kaygan yolda rampadan inerken kontrolden çıkan minibüs inşaat iskelesine çarptı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da araç inşaat iskelesine çarptı: 3 yaralı
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