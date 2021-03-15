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’da üç günde 8754 iş yeri denetlendi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri, zabıta ve kamu personellerinden teşkil edilen denetim ekipleri, salgın denetim planına göre hafta sonu denetimlerini sürdürdüler.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:01 ABONE OL
Şanlıurfa’da üç günde 8754 iş yeri denetlendi

Berberler, toptan gıda satış yerleri, giyim mağazaları, kuyumcular, kırtasiyeler, kozmetik satış noktaları, spor tesisleri, ev eşyaları satış mağazaları gibi halkın yoğun şekilde girip çıktığı iş yerlerini ziyaret ederek, işletme sahipleri ve çalışanlarını tedbir kararları ve kurallara karşı duyarlı olmaya davet eden ekipler, 12 Mart 2021 Cuma günü 3.598, 13 Mart 2021 Cumartesi günü 3013, 14 Mart 2021 Pazar günü ise 2143 iş yerini denetlediler.

Üç günlük denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 51 iş yeri, maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 116 kişi, saat 21.00'den sonra uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 68 kişi ile izolasyon denetimlerinde adresinde bulunmayan 1 kişi hakkında idari para cezası işlemi uygulandı.

Cumartesi günü 394 ekip halinde 276 araç ve 1401 personelin katıldığı denetimler, Pazar günü de 373 ekip, 251 araç ve 1286 personel ile gerçekleştirildi.

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Şanlıurfa’da üç günde 8754 iş yeri denetlendi
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