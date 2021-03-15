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'da yanmış kadın cesedi bulundu!

'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yol kenarında vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:15 Son Güncelleme: 15.3.2021 17:41 ABONE OL
Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu!

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cansız bedeni görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MAKTUL YABANCI UYRUKLU BİR KADIN

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu!
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