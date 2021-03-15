Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu!

MAKTUL YABANCI UYRUKLU BİR KADIN

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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