Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Salih Altptekin hayatını kaybetti

Beyninde yaşadığı rahatsızlık sonucu bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü öğrenilen Şanlıurfaspor eski kulüp başkanlarından Salih Alptekin, hayata gözlerini yumdu. Şanlıurfaspor Kulübü, Alptekin'in hayatını kaybetmesi ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanlarımızdan aynı zamanda eski Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Salih Alptekin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Salih Alptekin'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Salih Alptekinin cenazesi bugün uçakla Şanlıurfa'ya getirilecek.