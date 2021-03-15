Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" MP TV ile Youtube canlı yayında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severler için duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişler sonucunda haftalardır devrederek 125 Milyon Türk Lirası'nı aşan tutara erişen çılgın büyük ikramiyenin kazananı olmak şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 15 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 MART)

Milli Piyango Online ile 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;