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sonuçları son dakika açıklandı! ile 15 Mart çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığının en popüler şans oyunlarından olan, haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında kazandıran numaraları duyurulan sonuçları bugün (15 Mart 2021) şans oyunu severler için açıklandı. Peş peşe gelen devirlerle 125 Milyon TL’ye ulaşan çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. ile 15 Mart çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 15.3.2021 22:57 Son Güncelleme: 15.3.2021 22:57 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" MP TV ile Youtube canlı yayında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severler için duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan canlı çekilişler sonucunda haftalardır devrederek 125 Milyon Türk Lirası'nı aşan tutara erişen çılgın büyük ikramiyenin kazananı olmak şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 15 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 MART)

Milli Piyango Online ile 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Mart Sayısal Loto sonuçları: 23 - 79 - 83 - 37 - 27 - 56 + 71 (Joker)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango Online ile 15 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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