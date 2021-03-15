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'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı

kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 62 şüpheli gözaltına alındı. 1 Şüpheli ise tutklandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:44 ABONE OL
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Mart tarihlerinde kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 39,01 gram bonzai, 13,21 gram metamfetamin, 12,37 gram eroin, 9,29 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 sentetik ecza maddesi, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 833 paket kaçak sigara, 220 adet kaçak cep telefonu, 24 şişe kaçak içki, 348 kol saati, bin 300 adet güneş gözlüğü, 52 adet sahte 50 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
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