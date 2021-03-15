Sivas Belediyesi, 180 şehit yakınını Çanakkale’ye gönderiyor

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Sivas Belediyesi tarafından önemli bir organizasyona daha imza atılıyor. Belediye şehit yakınları ve gazilerinde aralarında bulunduğu toplam 180 kişiyi Çanakkale'ye götürecek. Ulaşımları belediye tarafından tahsis edilen özel uçakla sağlanacak olan kafile 18 Mart'ta Çanakkale'de olacak. Burada 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme imkânına sahip olacak şehit yakınları; Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi mekânlarda tarihe tanıklık edecek.