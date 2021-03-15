Siverek'te "Afet Eğitim Seferberliği"

Siverek Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitimciler tarafından pandemi kurallara çerçevesinde, merkez ve kırsal mahalle muhtarları, özel eğitim kurumları, emniyet müdürlüğü, kaymakamlık, belediye personellerine, din görevlileri gibi resmi kurum personellerine temel eğitim bilinci, yangın, sel ve deprem sırasında yapılması gerekenler noktasında genel bilgiler verildi.

Konu ile ilgili Özel Büro sorumlusu ve Afet Eğitimi Eğitmeni Mehmet Fahri Düşünekli yaptığı açıklamada," Yaptığımız çalışma sonucu, Afete hazırlığın önemi, yaşam, çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuları içeren afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklarda eğitimler yürütülerek tüm vatandaşlarımıza ulaşılması hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda, 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmiş ve tüm illerimizde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatılmıştır" dedi

Afet Eğitimlerin önümüzde ki günlerde de devam edilecek.