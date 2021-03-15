Siverek’te sokaklara kilitli parke taşı döşeniyor

Bir süre önce alt yapı çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlarca bozulan cadde ve sokakların düzenlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yenileme çalışmalarına başlandı.

Ekipler, Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki sokaklarda kilitli parke taşı döşemesi yapıyor.

Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden hafta sonu da çalışma yaptıklarını aktaran Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Başkan Ayşe Çakmak'ın fiziki hizmetlerin yürütülmesine önem verdiğini söyledi.

Alt yapısı tamamlanan bölgelerde yenileme ve düzenleme yaptıklarını dile getiren Canalır, "Daha önce çeşitli kurumların çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz zaman kaybetmeden çalışmaya başladı. Elverişli devam eden mevsim koşullarını değerlendirerek eş zamanlı olarak farklı mahallelerde çalışma yürütüyoruz. Hedefimiz kısa sürede deforme olan alanlarda çalışma yaparak halkımızın istediği kenti ortaya çıkarmaktır." dedi.

Mahalle sakinleri yürütülen çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.