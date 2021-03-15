Son dakika: Antalya'da bayıltan dayak! Spiker gibi anlattı

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.
Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti.
Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar" diyerek kavgayı anlattı.Son dakika: Sakarya'da özel kreşte dayak! Küçük çocuğa 'polise veririz' tehdidi