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: 'da bayıltan dayak! Spiker gibi anlattı

haberi: ’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:47 Son Güncelleme: 15.3.2021 10:30 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da bayıltan dayak! Spiker gibi anlattı

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.

Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti.

Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar" diyerek kavgayı anlattı.

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Son dakika: Antalya'da bayıltan dayak! Spiker gibi anlattı
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