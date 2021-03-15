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: 'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

haberi... 'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerinin ilk belirlemesine göre; ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.3.2021 00:04 Son Güncelleme: 16.3.2021 00:45 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir villada aynı aileden 4 kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

POLİS 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir villada meydana geldi. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu | Video

ERKEK ÇOCUK, AİLE ÜYELERİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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