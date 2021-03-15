Son dakika: Antalya'da korkunç olay! Aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

ERKEK ÇOCUK, AİLE ÜYELERİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. Soruşturma sürdürülüyor.