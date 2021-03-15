Son dakika: Bursa'da tırpanla dehşet saçtı! Komşu kavgasında ikinci perde

Bir diğer komşu Fatma İzbat ise; "Mahalledeki çoğu kişi evini sattı. Kimi de kiraya verdi. Ancak yaşananlardan dolayı kiracılar da uzun süre oturmak istemiyor. Pandemi dönemindeyiz. Korkuyoruz. Akgül Y. mahallenin huzurunu bu salgın günlerinde de bozmaya başarıyor. Maskesiz bir şekilde üzerimize yürüyor. Kapımıza eline aldığı tırmıkla geliyor.