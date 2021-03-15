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: 'den acı haber: Kıdemli Başçavuş 'nun cansız bedenine ulaşıldı!

haberler... Gökçeada'da, 18 gün önce acı bir olay yaşandı. 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu; Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş , sırra kadem bastı. Bugün ise bölgeden acı haber alındı. Ekipler, Toykuyu'nun cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İşte yürek yakan haberin son dakika detayları...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:32 Son Güncelleme: 15.3.2021 17:17 ABONE OL
Son dakika: Çanakkale'den acı haber: Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

Son dakika haberler...Çanakkale Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı.



Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu.

Çanakkale Gökçeada'da Astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu | Video

Çanakkale Gökçeada'da Astsubay Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu | Video

Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

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Son dakika: Çanakkale'den acı haber: Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı!
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