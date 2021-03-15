Son dakika: Çorum'daki ölümlü kazada sürücüden 'pes' dedirten sözler! 'Yayalar bana çarpmış olabilir'

KAÇTI, 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipleri, sürücünün Halil K. olduğunu belirledi. Kazadan 6 saat sonra yakalanan sürücünün yapılan kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Halil K. polisteki ifadesinde "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi.

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