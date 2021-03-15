Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çorum'daki ölümlü kazada sürücüden 'pes' dedirten sözler! 'Yayalar bana çarpmış olabilir'

: 'daki ölümlü kazada sürücüden 'pes' dedirten sözler! 'Yayalar bana çarpmış olabilir'

haberi: 'da yaya geçidinde çarptığı 'nün (43) ölümüne, oğlu Engin Tütüncü (7) ile akrabası ’nun (41) yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Halil K. (59) kazadan 6 saat sonra yakalandı. Kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu belirlenen Halil K., "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntaları..,

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:44 Son Güncelleme: 15.3.2021 13:47 ABONE OL
Son dakika: Çorum'daki ölümlü kazada sürücüden 'pes' dedirten sözler! 'Yayalar bana çarpmış olabilir'

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6'ncı Cadde'de meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada hızla gelen bir otomobil, Ayşe Tütüncü ve oğlu ile Mustafa Aksu'ya çarptı. Kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetti, oğlu Engin ile Aksu ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Tütüncü'nün cansız bedeni ise hastane morguna kondu.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇTI, 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipleri, sürücünün Halil K. olduğunu belirledi. Kazadan 6 saat sonra yakalanan sürücünün yapılan kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Halil K. polisteki ifadesinde "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi.

Çorum’da yayalara çarpıp kaçan sürücüden şok ifade: "Yayalar bana..." | Video

Halil K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çorum'daki ölümlü kazada sürücüden 'pes' dedirten sözler! 'Yayalar bana çarpmış olabilir'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA