Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın 1'inci katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı olayda dairede hasar meydana geldi.

Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922'inci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. 18.30 sıralarında dairede iddiaya göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin dış cephesi yıkılırken dairede bulunan 1 kişi yaralandı.

Son dakika: Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlaması! Çok sayıda ekip sevk edildi | Video



DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın etkisiyle evde bulunan eşyalar çevreye saçılırken, dairenin duvarlarında ağır hasar meydana geldi.



KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallemizin 922 no'lu sokağında bulunan 4 katlı binanın 1. Katında bulunan dairede, doğalgaz kaynaklı patlama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada, vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerimizce GOP Taksim İlk Yardım Hastanesine sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" denildi.