Son dakika haber: Adana'da koronavirüs kuralları hiçe sayıldı! Kumarbazlara bakın ne kadar ceza yazıldı!

Son dakika haberler... Adana'da, pandemi kuralları hiçe sayıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bazı kahvehanelerin açık olduğu ve bazı evlerde de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.