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haber: 'da kuralları hiçe sayıldı! Kumarbazlara bakın ne kadar ceza yazıldı!

haberler...'da hareketli saatler yaşandı. Son bir haftada kumar oynanan 12 ayrı adrese baskın yapıldı. 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi tedbirlerine uymamaktan toplam 692 bin 40 lira ceza yazıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:27 ABONE OL
Son dakika haber: Adana'da koronavirüs kuralları hiçe sayıldı! Kumarbazlara bakın ne kadar ceza yazıldı!

Son dakika haberler... Adana'da, pandemi kuralları hiçe sayıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bazı kahvehanelerin açık olduğu ve bazı evlerde de kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Polisin, suçüstü yakaladığı 61 kişiye kumar oynamaktan, 176 kişiye de pandemi kurallarını ihlalden 692 bin 40 lira para cezası kesildi.

Ayrıca 18 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uygulandı.

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Son dakika haber: Adana'da koronavirüs kuralları hiçe sayıldı! Kumarbazlara bakın ne kadar ceza yazıldı!
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