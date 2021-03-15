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haber: 'da üniversiteli sırra kadem bastı: En son orada görülmüş!

haberler...'da üniversite öğrencisi (33), 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra sırra kadem bastı. Genç adamdan haber alamayan yakınları, polisi aradı. Ekipler Özkan'ı bulmak için çalışma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:51 ABONE OL
Son dakika haber: Antalya'da üniversiteli Ramazan Özkan sırra kadem bastı: En son orada görülmüş!

Son dakika haberler...Antalya'da Şenay Özkan Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3'üncü sınıf öğrencisi kardeşi Ramazan Özkan'dan 11 Mart Perşembe akşamından bu yana haber alamadıkları gerekçesiyle polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Şenay Özkan Elmas, kardeşinin perşembe akşamı iki arkadaşı ile Çağlayan Mahallesi'nde şelalelin denize döküldüğü yerde alkol aldığını belirtti.

Elmas, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk" dedi.

Elmas, şöyle devam etti: En son görüldüğü yerde ve kamp kurduğu yerde bulunan kamera kayıtlarında araştırma yapıyorlar. Ayrıca telefonu kapalı. Gören ya da duyanlardan polisi aramaları istiyoruz.

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Son dakika haber: Antalya'da üniversiteli Ramazan Özkan sırra kadem bastı: En son orada görülmüş!
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