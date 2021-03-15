Son dakika haber: Antalya'da üniversiteli Ramazan Özkan sırra kadem bastı: En son orada görülmüş!

Elmas, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk" dedi.