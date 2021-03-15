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haberi: 'ta yeni doğan çocuğunu ölüme terk etti

haberleri... 'ta korkunç bir olay yaşanodı. 20 yaşındaki genç kız, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini sokağa attı. Talihsiz çocuk kurtarılamazken, cani anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:32 Son Güncelleme: 15.3.2021 12:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Ayvalık'ta yeni doğan çocuğunu ölüme terk etti

Son dakika haber.. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin E.A isimli 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.

Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı.

Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Ayvalık'ta yeni doğan çocuğunu ölüme terk etti
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