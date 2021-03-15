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Son dakika haberi: Çanakkalede çıkan yangın sonrası muhteşem keşif! Yüzlerce yıllık Osmanlı yapıları...

Son dakika: tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl temmuz ayında çıkan ve 300 hektarlık alanı kül eden yangın, Keçili Mevkii'nde 13-14. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Osmanlı köyü ve mezarlığının keşfedilmesini sağladı. Alanda yapılan incelemede yapılara ait temel izleri, çok sayıda yeşil, beyaz renkte astarlı Osmanlı dönemi seramiği, günlük yaşama ait çanak çömlek parçaları, susam işlikleri, 10 adet kuyu ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları tespit edildi. Keçili Köyü Eski Osmanlı yerleşimine ait olduğu belirlenen alan SİT alanı ilan edildi. Ancak geçen ay ağaçlandırma çalışması için bölgeye giren iş makineleri, yangın sonrası ortaya çıkan Osmanlı yerleşimini tahrip etti. Osmanlı mezarlarında ise herhangi bir tahribat meydana gelmediği belirtildi. Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, çalışmayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 15.3.2021 15:45 Son Güncelleme: 15.3.2021 16:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Çanakkalede çıkan yangın sonrası muhteşem keşif! Yüzlerce yıllık Osmanlı yapıları...

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 7 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yalova köyü ile Kumköy ve Bigalı köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın yüzünden bölgedeki 300 hektarlık orman ve tarım alanı küle döndü. Yangın ardından bölgede hasar tespit çalışması, bir arkeolojik keşfin yapılmasını sağladı. Keçili Mevkii'nde yangın sonrası Osmanlı köyü kalıntıları ve Osmanlı mezar taşları ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları, tarihi kalıntıların çıktığı bölgeyi 1. Derece arkeolojim SİT alanı olarak tescil etti.

SUSAM TARIMI YAPILAN ALAN

Yerleşimin bulunduğu alanda yapılara ait temel izleri, çok sayıda yeşil, beyaz renkte astarlı Osmanlı dönemi seramiği, günlük yaşama ait çanak çömlek parçaları, 10 adet kuyu ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları tespit edildi.

Bölgede halen susam tarımının devam ettiğini belirten uzmanlar, bu alanda da susam işliklerinin tespit edildiğini kaydetti.

OSMANLI MEZAR TAŞLARI

Ayrıca bu yerleşimin yakınlarında, bu köye ait mezarlık da tespit edildi. Yangın sonrası ortaya çıkan Osmanlı mezar taşlarının büyük bölümünün kavuklu olması sebebiyle erkeklere ait olduğu bilinen mezar taşlarından oluştuğu belirtildi.

Mezar taşları da korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil edildi.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA TAHRİP EDİLDİ

Bölgedeki yanmış ağaçların kesim çalışması sırasında mezar taşlarına zarar vermeden çalışma yapılması istendi.

Geçen ay bölgede yürütülen ağaçlandırma çalışması kapsamında bölgeye giren iş makinelerinin Osmanlı köyü kalıntılarına zarar verdiği ortaya çıktı.

Çalışma sırasında mezar taşları ise zarar görmedi. Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, çalışmayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Son dakika haberi: Çanakkalede çıkan yangın sonrası muhteşem keşif! Yüzlerce yıllık Osmanlı yapıları...
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