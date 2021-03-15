Son dakika haberi: Çanakkalede çıkan yangın sonrası muhteşem keşif! Yüzlerce yıllık Osmanlı yapıları...

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 7 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yalova köyü ile Kumköy ve Bigalı köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın yüzünden bölgedeki 300 hektarlık orman ve tarım alanı küle döndü. Yangın ardından bölgede hasar tespit çalışması, bir arkeolojik keşfin yapılmasını sağladı. Keçili Mevkii'nde yangın sonrası Osmanlı köyü kalıntıları ve Osmanlı mezar taşları ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları, tarihi kalıntıların çıktığı bölgeyi 1. Derece arkeolojim SİT alanı olarak tescil etti.