Son dakika haberi: Çanakkalede çıkan yangın sonrası muhteşem keşif! Yüzlerce yıllık Osmanlı yapıları...

Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geçen yıl 7 Temmuz'da orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Yalova köyü ile Kumköy ve Bigalı köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın yüzünden bölgedeki 300 hektarlık orman ve tarım alanı küle döndü. Yangın ardından bölgede hasar tespit çalışması, bir arkeolojik keşfin yapılmasını sağladı. Keçili Mevkii'nde yangın sonrası Osmanlı köyü kalıntıları ve Osmanlı mezar taşları ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları, tarihi kalıntıların çıktığı bölgeyi 1. Derece arkeolojim SİT alanı olarak tescil etti.
SUSAM TARIMI YAPILAN ALAN
Yerleşimin bulunduğu alanda yapılara ait temel izleri, çok sayıda yeşil, beyaz renkte astarlı Osmanlı dönemi seramiği, günlük yaşama ait çanak çömlek parçaları, 10 adet kuyu ile Osmanlı dönemine ait mezar taşları tespit edildi.
Bölgede halen susam tarımının devam ettiğini belirten uzmanlar, bu alanda da susam işliklerinin tespit edildiğini kaydetti.
OSMANLI MEZAR TAŞLARI
Ayrıca bu yerleşimin yakınlarında, bu köye ait mezarlık da tespit edildi. Yangın sonrası ortaya çıkan Osmanlı mezar taşlarının büyük bölümünün kavuklu olması sebebiyle erkeklere ait olduğu bilinen mezar taşlarından oluştuğu belirtildi.
Mezar taşları da korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olarak tescil edildi.
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA TAHRİP EDİLDİ
Bölgedeki yanmış ağaçların kesim çalışması sırasında mezar taşlarına zarar vermeden çalışma yapılması istendi.