SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da korkunç olay! İple bağladıktan sonra sopalarla döverek öldürdüler

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın'ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ali Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları Filiz'i saklandığı yerde yakaladı. Filiz'i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20) , K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.