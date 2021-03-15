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SON DAKİKA HABERİ: 'da korkunç olay! İple bağladıktan sonra sopalarla döverek öldürdüler

Son dakika haberleri: 'nın Salihli ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlyas Filiz (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Ali Akın'ı (31) karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Haberi duyan Ali Akın'ın arkadaşları İlyas Filiz'i iple bağladıktan sonra sopalarla dövdü. Darbedilen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, hastanede tedavisi süren Akın’ın durumu ciddiyetini koruyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:59 Son Güncelleme: 15.3.2021 17:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da korkunç olay! İple bağladıktan sonra sopalarla döverek öldürdüler

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Mesire alanı yakınlarında İlyas Filiz (39) ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine İlyas Filiz, Ali Akın'ı karın bölgesinden bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ali Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları Filiz'i saklandığı yerde yakaladı. Filiz'i iple bağlayan E.T (27), M.K (26), İ.D.E (20) , K.A. (26) isimli şahıslar sopa ve yumruk darbeleri ile öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Filiz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralan Ali Akın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, buradan da Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak göz altına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Akın'ın durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Manisa'da korkunç olay! İple bağladıktan sonra sopalarla döverek öldürdüler
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