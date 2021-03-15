Son dakika: İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek hakkında flaş gelişme

'ANNEMİ, BABAMI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ'

Bekarken de ayrılmak istediğini söylediğini sözlerine ekleyen Melek İpek, "Annemi, babamı ölümle tehdit etti. Özellikle kız kardeşime gözümün önünde tecavüz etmekle tehdit ediyordu. Çocuk olduktan sonra bu kez çocuğu öldürmekle tehdit etmeye başladı. Melike'nin gitmesi için çok ısrarcı oldum ama beni yine tehdit ediyordu. Ailem bizim eve geldiğinde Melike'yi arkadaşım olarak biliyorlardı. 2012 yılıydı. Melike yaklaşık 3 ay bizde yaşadıktan sonra ayrıldı. Melike ile görüşmeye devam ettiğini tahmin ediyordum. Eşimin şiddeti sürdü" ifadelerini kullandı.

'RÜYASINDA ONU TERK ETTİĞİMİ GÖRÜR, DÖVERDİ'

İlk evlerinden taşındıktan sonra olayın yaşandığı eve geldiklerini belirten İpek, "Burada da beni dövüyordu. Komşular misafirliğe geldiğinde bir şey anlamıyordu. Vücudumun görünür yerlerine vurmuyordu. Beni dövmesi için bir sebep olmuyordu. Şakalaşırken, gece rüyasında benim onu terk ettiğimi görür, kalkar beni döverdi. Eşim cinsel içerikli videolar izleyip, üzerimde deniyordu. Kabul etmesem de beni ters ilişkiye zorluyordu" dedi.