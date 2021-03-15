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: Boğazı'ndaki partisine ceza yağdı! İşte rezil gecenin detayları!

haberler... Beşiktaş'ta hafta sonu rezil bir gece yaşandı. Bebek'te, Boğaz manzaralı lüks bir otelde buluşan 90 kişi, koronavirüs kurallarını hiçe sayıp yaptı. Rezalet, polis baskınıyla sonlandı. Partiye katılan 90 kişiye ise ceza yağdı. Öte yandan kendini bilmezlerin otele müşteri olarak giriş yaptığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 11:51 Son Güncelleme: 15.3.2021 12:13 ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki Coronavirüs partisine ceza yağdı! İşte rezil gecenin detayları!

Son dakika haberler...İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Lüks otele 13 Mart Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan baskında, otelin teras bölümünün boş olduğu ancak restoran bölümünde 90 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi.

90 kişiye "Sosyal mesafe ihlali" ve "Sokağa çıkma yasağını ihlal" kapsamında 312 bin lira idari para cezası işlemi uygulandı. Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere, hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler saldırdı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti.

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

EĞLENCE KAMERADA

Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi.

Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki Coronavirüs partisine ceza yağdı! İşte rezil gecenin detayları!
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