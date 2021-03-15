SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki Coronavirüs partisine ceza yağdı! İşte rezil gecenin detayları!

Son dakika haberler...İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. Lüks otele 13 Mart Cumartesi saat 23.00 sıralarında yapılan baskında, otelin teras bölümünün boş olduğu ancak restoran bölümünde 90 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu tespit edildi.