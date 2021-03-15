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: 'da 'Kırmızı Dere' alarmı! Bu hale gelmesinin sebebi...

haberine göre; 'un ilçeside bulunan dere kırmızıya boyandı. Görenleri hayrete düşüren görüntüler sonrası harekete geçildi. 1.5 kilometrelik tarama faaliyetleri sonrası deredeki kırmızılığın nasıl oluştuğuna dair genel bir kanıya varıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 18:32 Son Güncelleme: 15.3.2021 18:51 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 'Kırmızı Dere' alarmı! Bu hale gelmesinin sebebi...

Arnavutköy'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan derede, İSKİ gün boyu devam eden çalışmalarını tamamlandı. İnceleme sonrası kimyasalın bir tankerden, rögar kapağı açılarak boşaltıldığı üzerinde duruluyor.

1.5 KİLOMETRE TARAMA YAPILDI

Arnavutköy'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan derede, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSKİ ve belediye ekipleri gün boyu çalışma yaptı. İSKİ deredeki kimyasalla ilgili ön tespitini yaptı. İSKİ ekiplerinin derede 1,5 km boyunca tarama yaptığı öğrenildi.

"TANKERLERDEN RÖGAR KAPAĞI AÇILARAK DÖKÜLDÜ" İDDİASI

Taramalar sonrası, 300 metrelik alan sonrası boyanın olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerin kimyasalın bir tankerden rögar kapağı açılarak boşaltıldığı üzerinde durulmaya başlandı. Ancak kesin tespit için çalışmaların devam ettiği belirtti

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Son dakika: İstanbul'da 'Kırmızı Dere' alarmı! Bu hale gelmesinin sebebi...
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