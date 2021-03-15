Son dakika: İstanbul'da 'Kırmızı Dere' alarmı! Bu hale gelmesinin sebebi...

1.5 KİLOMETRE TARAMA YAPILDI

Arnavutköy'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan derede, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSKİ ve belediye ekipleri gün boyu çalışma yaptı. İSKİ deredeki kimyasalla ilgili ön tespitini yaptı. İSKİ ekiplerinin derede 1,5 km boyunca tarama yaptığı öğrenildi.