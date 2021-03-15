SON DAKİKA! İstanbul'da 'pes' dedirten 'martı' görüntüleri! "Bilerek yapıyor"

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile turistlere çarptı. Martı kullanan başka bir kişi ise bir minibüse arkadan çarparak hafif yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile gezerken önce erkek, daha sonra da kadın turiste çarptı.