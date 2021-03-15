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SON DAKİKA! 'da 'pes' dedirten 'martı' görüntüleri! "Bilerek yapıyor"

Son dakika haberler... 'Martı' diye tabir edilen elektrikli scooterlar bilinçsiz kullanan kişiler nedeniyle kazaya sebebiyet veriyor. Son olarak 'da iki ayrı noktada yaşanan martı kazalarında üç kişi yaralandı. 'de yabancı uyruklu bir kişi, kullandığı martı ile turistlere çarptı. Bir vatandaş, kazayı yapan kişinin insanlara bilerek çarptığını iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 09:50 Son Güncelleme: 15.3.2021 10:27 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul'da 'pes' dedirten 'martı' görüntüleri! Bilerek yapıyor

Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu bir kişi, kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile turistlere çarptı. Martı kullanan başka bir kişi ise bir minibüse arkadan çarparak hafif yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kişi kiraladığı 'martı' olarak bilinen elektrikli scooter ile gezerken önce erkek, daha sonra da kadın turiste çarptı.

Martının çarptığı kadın, kazanın etkisi ile yere savrulurken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. İki turist de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Turistler, martı kullanan kişiden şikayetçi olmadı.

"BİLEREK YAPIYOR"

Martıyı kullanan kişinin bilerek insanlara çarptığını iddia eden bir vatandaş ise "Demin bir beyefendiye çarptı. Kalktı gülerek bu tarafa geldi.

Bize de çarpacağını anladım, kenara çekildim. Teyzeye çarptı. Bilerek yapıyor demek ki." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞTA DA BAŞKA BİR KAZA YAŞANDI

Bir kaza da Cuma günü Beşiktaş'ta yaşandı. Martı kullanan genç bir kız, trafiğin yoğunlaştığı noktada araçların arasından gitmeye başladı. Kullandığı martının kontrolünü kaybeden kız sonra da minibüse çarptı.

Kazada genç kız hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir genç kızın 'Martı scooter'la İETT otobüsüne çarpma anı kamerada... | Video

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SON DAKİKA! İstanbul'da 'pes' dedirten 'martı' görüntüleri! "Bilerek yapıyor"
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