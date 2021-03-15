Son dakika: Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme!

Çocuğumu eve bir kadın getirdi, bıraktı. Biz ne olduğunu sorduğumuzda kadın bize tansiyonu düştü dedi. Kadın sonra ayrılıp gitti. Biz kızımıza sorduğumuzda 'ne tansiyonu, kalçama dolgu yaptılar, çok fenayım, beni hastaneye götürün dedim, götürmediler' dedi.