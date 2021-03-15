Son dakika: Malatya'da babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

A.A.'nın pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu. Baskı yapıyordu. Sürekli olarak şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla ateş ederek kendisini vurdum" dediği belirtildi.