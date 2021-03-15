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: 'da dehşet! Babasını öldürüp okula gitti

haberi: 'da korkunç bir olay yaşandı. Baba-oğul arasında tartışma çıktı. 15 yaşındaki genç, babasını tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam oracıkta yaşamını yitirdi. Babasının öldüren katil zanlısı ise herkesi şok eden bir hareket yaptı. Okula gittiği öğrenilen baba katili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:16 Son Güncelleme: 15.3.2021 12:59 ABONE OL
Son dakika: Malatya'da dehşet! Babasını öldürüp okula gitti

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda, ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri 40 yaşındaki Reşat Aksakal kanlar içerisinde evde buldu.

Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlattı.

Tek katlı müstakil evde yaşanan olay sonrası 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A.'nın da evden ayrılarak okuluna gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, A.A.'yı da gittiği okulda gözaltına aldı.

Lise öğrencisinin sabah sınıf arkadaşlarına babasını vurduğunu söylediği de öğrenilirken, gözaltına alınan A.A. polisteki ilk ifadesinde de babasını tüfekle vurduğunu iddia etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Son dakika: Malatya'da dehşet! Babasını öldürüp okula gitti
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