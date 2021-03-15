Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kar geri dönüyor, sıcaklıklar düşecek!

Son dakika haberi... Yeni haftada yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü tüm yurtta yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Çarşamba günü ise Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girecek.
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Yağışların genellikle sağanak, batı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ksimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışlar kar şeklinde olacak.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yer yer etkili olması bekleniyor. Hava tahmin uzmanları vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul'da Çarşamba günü haricinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar geceleri 5 ila 7, gündüzleri 10 ila 16 derece olacak.
Ankara'da kar bekleniyor
Ankara'da da yeni haftada karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Başkentin kuzey kesimlerinde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları geceleri 0 ila 7, gündüzleri 9 ila 13 derece olacak.
İzmir'de sağanak etkili olacak
İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi ve çarşamba günü yağışların kuvvetli geçmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Sıcaklıklar hafta boyunca geceleri 6 ila 12 derece, gündüzleri 15 ila 18 derece olacak.
METEOROLOJİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; BİTLİS, MUŞ VE VAN İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISINDA BULUNDU
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısında zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.
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Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, gece saatlerinde yükseklerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 5, Hakkâri'de 9, Van ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Beklenen yağışların akşam saatlerinde Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney batısında zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.