Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kar geri dönüyor, sıcaklıklar düşecek!

İzmir'de sağanak etkili olacak

İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi ve çarşamba günü yağışların kuvvetli geçmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlardan su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Sıcaklıklar hafta boyunca geceleri 6 ila 12 derece, gündüzleri 15 ila 18 derece olacak.







METEOROLOJİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ; BİTLİS, MUŞ VE VAN İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISINDA BULUNDU

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı belirtildi. Açıklamada, "Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneybatısında zaman zaman kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.