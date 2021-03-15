SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Abdurrahman Çığ'a kabusu yaşatan İsa Akman tutuklandı!

Yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı masaya yatırıldı. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı.