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| canlı yayınında flaş gelişme! 'a kabusu yaşatan tutuklandı!

haberi: ekranlarında yayınlanan ve Tatlı Sert'te yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen 'ın olayı masaya yatırıldı. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı. İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, ’nin konuştuğu Palu Ailesi’ni hatırlattı. Müge Anlı canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Çığ'ın çıplak fotoğraflarını çeken enişte Akman'ın tutuklandığı aktarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:12 Son Güncelleme: 15.3.2021 19:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Abdurrahman Çığ'a kabusu yaşatan İsa Akman tutuklandı!

Son dakika haberleri... Müge Anlı'da Abdurrahman Çığ ve İsa Akman olayı ikinci Palu ailesi vakası olarak değerlendiriliyor. atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir konu işlenmeye başlandı.

Yıllarca eniştesi tarafından istismar edilen Abdurrahman Çığ'ın olayı masaya yatırıldı. İddialara göre, ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından maddi ve manevi anlamda istismar gören Abdurrahman Çığ, bir ormanda tecavüze uğradı.

İstismar, işkence ve dolandırma iddialarının bulunduğu olay, Türkiye'nin günlerce konuştuğu Palu Ailesi'ni hatırlattı.

Müge Anlı'da SON DAKİKA! Müge Anlı'dan dehşet saçan sapık enişte olayı hakkında flaş duyuru! | Video

Müge Anlı canlı yayınında flaş bir gelişme yaşandı. Çığ'ın çıplak fotoğraflarını çeken enişte Akman'ın tutuklandığı aktarıldı.

Müge Anlı 15 Mart 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan son dakika dehşet saçan sapık enişte olayı duyurusu | Video Müge Anlı'da SON DAKİKA: Palu Ailesi - Tuncer Ustael dehşeti olayında çarpıcı gelişme | Video

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SON DAKİKA | Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Abdurrahman Çığ'a kabusu yaşatan İsa Akman tutuklandı!
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