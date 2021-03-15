Son dakika: Paniğe neden olmuştu! İstanbul'da kırmızı akan derede ilk tespit yapıldı...

"500 METRE KADAR GERİYE DOĞRU TARAMAYI YAPILDI"



Derede farklı renklerde şu akışının daha önceki dönemlerde de olduğunu belirten Okan Tanar, "Süreç ile ilgili kesin bir ifadede bulunamayız. Güzergâh boyunca taramalarımız devam ediyor.