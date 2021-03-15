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: 'de ! 5 kişi son anda kurtarıldı

haberi: 'de dehşeti yaşandı. Alevlerin arasında mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Daire alevlere teslim olurken, binada mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri indirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:23 Son Güncelleme: 15.3.2021 10:42 ABONE OL
Son dakika: Sultangazi'de yangın! 5 kişi son anda kurtarıldı

Son dakika haberleri... Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi, 2178. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. katında dairede saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın büyüyerek tüm daireyi sardı.

Alevleri gören bina ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumanlar üst katlara da dolunca bazı bina sakinleri binadan çıkamadı.

Binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri yangının başladığı daireden iki kişi, üst kattan ise biri çocuk 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada yangının çıktığı daireye giren ev sahibi altınlarını ve cep telefonlarını kurtardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dairede hasar oluştu.

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Son dakika: Sultangazi'de yangın! 5 kişi son anda kurtarıldı
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