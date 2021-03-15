Son dakika: Trabzon'da Prof. Dr. İlker Mataracı için tören düzenlendi! Gözyaşları sel olup aktı

Ailesine ve çocuğuna çok çalışmaktan dolayı yeterince vakit ayıramıyordu. Bu üzüntü, bu stres hocamızın belki de şu an aramızdan ayrılmış olmasına sebep olmuş olabilir. Ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve hatta hastaları da bugün buradalar. Herkese başsağlığı ve sabır diliyorum."