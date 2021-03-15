Son dakika: Trabzon'da Prof. Dr. İlker Mataracı için tören düzenlendi! Gözyaşları sel olup aktı

Son dakika haberleri... Prof. Dr. Mataracı, 1 Mart günü yaptığı ameliyat sonrası arkadaşlarına rahatsız olduğunu belirterek odasına çekilmiş, bir hemşireyi yanına çağırarak damar yolu açtırarak serum taktırmıştı.
Bir süre telefonla ulaşılamayınca güvenlik görevlileri eşliğinde odasına girilen Mataracı, baygın bulunmuştu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mataracı, 15 gün süren yaşam savaşını bu gece 03.00 sıralarında kaybetti.
Öte yandan Mataracı'nın olay günü odasında serum içerisine anestezi ilacı enjekte ederek intihara teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti.
Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Mataracı Trabzon'un Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
TÖREN DÜZENLENDİ
Trabzon'da görev yaptığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odasında baygın bulunduktan sonra tedaviye alınan 15 gün sonra da yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı için tören düzenlendi.
Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Mataracı'nın ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.
Kuran-ı Kerim okunup, duaların edildiği törende, Prof. Dr. Mataracı'nın Türk bayrağına sarılı tabut başında mesai arkadaşları ve ailesi, gözyaşlarına hâkim olamadı.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Törende konuşan Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kemal Uzun, çok üzgün olduklarını söyledi.
Sözlerine şöyle devam etti: "Oğlunun hastalığından dolayı duyduğu büyük üzüntü onu derinden yaralamıştı
Ailesine ve çocuğuna çok çalışmaktan dolayı yeterince vakit ayıramıyordu. Bu üzüntü, bu stres hocamızın belki de şu an aramızdan ayrılmış olmasına sebep olmuş olabilir. Ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve hatta hastaları da bugün buradalar. Herkese başsağlığı ve sabır diliyorum."
Törenin ardından Mataracı'nın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verileceği Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi'ne uğurlandı.