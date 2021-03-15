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Suç unsurlarına “Kapan” kurdular! İki firari suçlu yakalandı

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; altı ilçede suç unsurlarına adeta “Kapan” kurdu. İki aranan firari suçlu yakalandı. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.3.2021 13:03 ABONE OL
Suç unsurlarına “Kapan” kurdular! İki firari suçlu yakalandı

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Polisleri; Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Eyüp Sultan İlçeleri'nde uygulama yaptı. 747 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

324 araç ve 259 motosiklet kontrol edildi. Geçmişte işledikleri farklı suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve polisler tarafından aranan iki firari ve bir Yoklama Kaçağı gözaltına alındı. Dört kişiye de idari işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir mermi, 13.83 gram Eroin maddesi, iki gram Esrar maddesi, 2.17 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Suç unsurlarına “Kapan” kurdular! İki firari suçlu yakalandı
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