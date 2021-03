Türk bilim kadınından giyilebilen el protezi

Sesli dinlemek için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği TET Proje Pazarı'nda "Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi" başlıklı çalışmasıyla ikincilik ödülü aldı. Akıllı el protezleri üzerinde çalışan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Hocaoğlu, medikal alanlardaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla robotik ve mekatronik bilimini kullandığını ifade etti. Felçi hastalar, MS hastaları gibi sinirkas sistemi problemi yaşayan hastaların rehabilitasyonunda kullanılan robotlara ilişkin çalışmaları da olduğunu kaydeden Dr. Hocaoğlu, SABAH'a şunları anlattı:Akademik kariyerimi elleri zarar gören, kopan hastaların hayat standartlarını iyileştirmek ve günlük hayatlarında yaşadıkları zorluklara çözüm üretmek üzerine planladım. Üniversite yıllarımdan beri yapay kaslar, biyonik kollar ve akıllı el protezleri ile ilgili araştırmalar yapardım. Ağabeyim plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahı. Bana "Bugün kopan bir el diktik" diye gününü anlatırken, ben de "Elini tamamen yitirmiş bir bireye çözüm üretmeliyim o halde" dedim. Bizim yaptığımız akıllı el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi insan elinin en önemli fonksiyonlarından biri olan esnekliğini değiştirebilme özelliği, diğeri ise her şekildeki nesneyi kolaylıkla ve başarıyla kavrayabilme yetisine sahip olması. Yürütücülüğünü yapmakta olduğum bu proje ayrıca, "TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı" tarafından da desteklendi.Geliştirmekte olduğumuz el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliği, yaptığı göreve göre parmak esnekliğini değiştirebilme yetisi. Dünyadaki diğer örneklerden artısı, böyle bir protezin el uzvunu kaybetmiş bir birey tarafından öğrenilebilmesi için uzun eğitim sürelerine ihtiyaç duyulmaması.Elini kaybetmiş bir insan doğrudan bu ürünü alıp eldiven gibi eline giyip kullanabilecek. 3 yıl içinde halka arz edilmesini bekliyorum."AKILLI el protezi tasarımında esinlendiğimiz model insan elidir" diyen Dr. Hocaoğlu, protezin vücutla uyumuna ilişkin bilgiler verdi: "Beyin yapmak istediği eylem için komut veriyor ve ilgili kasların kasılıp gevşemesi için gerekli olan elektriksel sinyali iletiyor. El veya kol uzvu olmayan bireylerde de bu elektriksel sinyaller üretiliyor. Biz ise bu sinyalleri kullanılabilir hale getirerek tasarladığımız elektromekanik sistemi akıllı hale getiriyoruz. Ortada estetik ve fonksiyonellik açısından başarılı bir sistem olabilir ancak insan eli gibi kontrol edilemediği ve vücutla uyum içinde bulunmadığı takdirde tek başına yeterli olmaz."