Türkiye’de bir ayda 81 bin 222 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan konut satış istatistiklerini yayınladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalarak 81 bin 222 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 4 BİN 672 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2021 yılı Şubat ayında konut satışı, Kocaeli ilinde bin 806, Sakarya' da bin 282, Düzce'de 460, Bolu'da 387 ve Yalova'da 737 olarak gerçekleşti.

İRAN UYRUKLULAR İLK SIRADA

Açıklanan rakamlarda, Türkiye'de Şubat ayında en çok konut alan yabancıların başında İran vatandaşları geldi. İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 azalarak 2 bin 964 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.