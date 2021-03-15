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Giriş Tarihi: 16.3.2021 02:44 Son Güncelleme: 16.3.2021 02:44

Nedir? TDK ile Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu?

Umay İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Umay Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu?

Türk mitolojisinde adı anılan figürlerden birisidir. (Um/Om) köklerinden türemiş olup günümüzde isim olarak kullanılmaktadır. Nadir duyulan isimler arasında yer alan , özellikle son dönemde birçok anne ve baba adayının dikkatini çekmektedir. Bebeğine farklı bir isim koymak isteyenler tarafında ilgi gören nedir sorusunun cevabı ise bu noktada akıllara gelir. Peki, Umay isminin anlamı ne demek? Umay ne anlama gelir? İşte bu isme dar merak edilen bilgiler...

Türk mitolojisinde ve Orhun Yazıtları'nda adı geçen Umay, günümüzde isim olarak kullanılmaktadır. Çok eski çağlardan gününüze kadar ulaşan ve birçok anne, baba adayının dikkatini çeken isimlerden birisidir. Umay ismini yeni doğacak evladına vermeden önce Umay isminin anlamı nedir sorusunun cevabına bu başlık altından göz atabilirsiniz. Umay isminin anlamı ne demek sorusunun yanıtını öğrenerek son kararı bu kritere göre verebilirsiniz. Peki, Umay ismi ne anlama gelir?

UMAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Umay, Türk mitolojisinde doğul ve bereketin sembolü olan en önemli varlıktır. -Um, -Om köklerinden türemiştir. Ummak, dilemek ve korkutmak kökünden gelir. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılmaktadır.

Eski Türkçe kelimelerinden birisi olan Umay, koruyucu ve şefkatli demektir. Moğolcada ise rahim anlamını taşır. Türk mitolojisinde ve Orhun Yazıtları'nda adı geçmiştir.

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Umay İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Umay Ne Demek, Kuran'da Geçiyor Mu?
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