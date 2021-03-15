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Üzerine otomobil uçan KASKİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

'de patlayan kanalizasyon borusunu tamir ettiği sırada bulunduğu çukura otomobil uçması sonucu hayatını kaybeden Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi işçisi Ahmet Başkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 17:10 ABONE OL
Üzerine otomobil uçan KASKİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

KASKİ ekiplerinin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında bir otomobilin kontrolden çıkarak çalışma sahasına girmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ahmet Başkan Büyük Bürüngüz Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Başkan'ın Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Danişali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Baykan mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Üzerine otomobil uçan KASKİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı
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