Üzerine otomobil uçan KASKİ çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

KASKİ ekiplerinin Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında bir otomobilin kontrolden çıkarak çalışma sahasına girmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ahmet Başkan Büyük Bürüngüz Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Başkan'ın Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ile mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Danişali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Baykan mahalle mezarlığında toprağa verildi.