Van'da kar mesaisi Mart ayında da devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası geceli gündüzlü mesai harcayarak ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yollarını açtı.





Kentte beklenen kar fırtınası sonrası harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı.