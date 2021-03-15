Yasaklar kalktı mı, hangi illerde var? 15 Mart 2021 Kabine Toplantısı kararına göre Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?

Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 2 hafta geçti. Milyonların gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafelerin oturarak hizmete kapatılması gibi önlemler, kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Koronavirüs yasaklarının iki haftada bir güncellenmesi nedeniyle, "Yasaklar kalkıyor mu, yasaklar ne zaman bitecek?" gibi birçok soru bugün de merak konusu oldu.
YASAKLAR KALKIYOR MU, NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı ardından kısıtlamalarla ilgili kritik kararı açıklamak üzere kameraların karşısına geçmiş, hafta içi kısıtlamasının 81 ilde devam edeceği ifade edilirken hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının belirli illerde kaldırıldığını paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.
İşte, iki hafta önce gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar;
İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.
ANKARA VE İSTANBUL'DA YASAKLARIN KALKMASI ZAMAN ALACAK GİBİ
Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
EN SON BAR VE GECE KULÜPLERİ: Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.
KRİTİK EŞİK 20 BİN: Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor. Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.
65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor.
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KORONAVİRÜS HASTALARININ DURUMU: Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.
MUTANT VİRÜS İÇİN ÇİFT TEST: Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor
ESNEMEDE İKİ ENDİŞE: Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.
AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER
Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.
İşte belirlenen renk kodları;
Düşük kademeler
DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
Yüksek kademeler;
YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan; "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." İfadelerine yer verdi. Bakan Koca ise şunları söyledi: "Bazı illerimizde buna yönelik özel tedbir planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek."