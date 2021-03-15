Yasaklar kalktı mı, hangi illerde var? 15 Mart 2021 Kabine Toplantısı kararına göre Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman bitecek?

Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 2 hafta geçti. Milyonların gözü bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafelerin oturarak hizmete kapatılması gibi önlemler, kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Koronavirüs yasaklarının iki haftada bir güncellenmesi nedeniyle, "Yasaklar kalkıyor mu, yasaklar ne zaman bitecek?" gibi birçok soru bugün de merak konusu oldu.

YASAKLAR KALKIYOR MU, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı ardından kısıtlamalarla ilgili kritik kararı açıklamak üzere kameraların karşısına geçmiş, hafta içi kısıtlamasının 81 ilde devam edeceği ifade edilirken hafta sonu ise 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının belirli illerde kaldırıldığını paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

İşte, iki hafta önce gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar;