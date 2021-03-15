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Yaşlı çifti Kovid aşısına zabıta götürdü

'de koronavirüs aşısı olmak için sağlık ocağına gidemeyen yaşlı çiften yardımına Melikgazi Belediyesi zabıtası yetişti. Zabıta ekibi yaşlı çifti evinden alarak sağlık ocağında aşılarını yaptırdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:20 ABONE OL
Yaşlı çifti Kovid aşısına zabıta götürdü

Kayseri'de dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çeken Seyide (76) ve Mehmet Engür (79), çifti koronavirüs aşısı yaptırmak için sağlık ocağına gidemedi. Durumu öğrenen Melikgazi Belediyesi Zabıta ekibi, yaşlı çifti evinden alarak sağlık ocağına götürdü. Seyide ve Mehmet Engür çiftinin aşılarını yaptıran zabıta, yaşlı çifti daha sonra tekrar evine getirdi.

Bu zorlu günlerde insanların yardımına koşmanın kendilerinin asli görevi olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Özellikle yaşlılarımız, uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesin. Biz her zaman yaşlılarımızın bir telefon uzağındayız" dedi.

Seyide ve Mehmet Engür çifti ise zabıta ekiplerine teşekkür ederek, bu zor süreçte isteklerinin yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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Yaşlı çifti Kovid aşısına zabıta götürdü
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