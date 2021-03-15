Yüksek riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum 15 Mart

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Bu noktada yüksek riskli iller, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Tekirdaü, İzmir, Çanakkale gibi pek çok il yüksek riskli iller kategorisinde bulunuyor. İşte 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.