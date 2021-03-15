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? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum 15 Mart

1 Mart tarihi itibariyle, kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamalar esnetildi. Kafe, restoran gibi pek çok işletme açılırken, sokağa çıkma yasakları ise illerin risk durumuna göre belirleniyor. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar risk haritasına göz atıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vaka durumlarına göre risk gruplarına ayrılan iller 15 günlük periyotlar ile güncelleniyor. Bilim Kurulu’nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplantısında güncellendi. Buna göre ? İşte 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum

Giriş Tarihi: 15.3.2021 16:28 ABONE OL
Yüksek riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum 15 Mart

Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarına göre oluşturduğu covid-19 risk haritasında illeri, 4 farklı risk grubuna göre kategorilendirdi. Bu noktada yüksek riskli iller, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul, Tekirdaü, İzmir, Çanakkale gibi pek çok il yüksek riskli iller kategorisinde bulunuyor. İşte 15 Mart Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 MART GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK DURUMU HARİTASI

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek Kabine'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüs risk durumu haritasına göre birtakım tedbir ve gevşeme kararları alması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayısı verisinden yola çıkarak illerin risk durumunu belirliyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından koroanvirüs risk haritasına göre, haritada turuncu renk ile gösterilip yüksek riskli iller kategorisinde yer alan şehirler şu şekilde:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

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Yüksek riskli iller hangileri? Türkiye koronavirüs risk haritasına göre yüksek riskli iller listesi son durum 15 Mart
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