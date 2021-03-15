Zonguldak'ta iğne olan adamın hayatı karardı: Çalışamaz durumdayım!



"Şu an yüzde 44 engelli raporum var. Ben şikayetçi oldum. Kaymakamlık tarafından ise sorumlu kişilere soruşturma açılmasına izin verilmemiş. Kim haklı, kim haksız soruşturma açılarak mahkemenin karar vermesini istiyorum. Kim haklı, kim suçsuz orada ortaya çıksın. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ve duyuyorum. Benim bu iğne nedeniyle hayatım karardı. Ömür boyu engelli kaldım. Bir saat çalışırsam, 3 saat dinleniyorum. Ben soruşturma açılmasını istiyorum. Mahkeme kararı versin. Varsa suçları soruşturmada çıksın. Ben bunu istiyorum sayın yetkililerden. Benim hayatım kararmış şekilde. Çalışamaz durumdayım. Ağrılarım, sancılarım çok."