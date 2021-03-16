168 yıllık tarihi çeşme restore edildi, 30 çeşme daha restore edilecek

Üsküdar Belediyesi ilçedeki tarihi çeşmeleri restore etmeyi sürdürüyor. Üsküdar Belediyesi geçen yıl yaptığı restorasyon çalışmalarına yenilerini ekliyor. Üsküdar'da Çengelköy Polis Karakolu önünde yer alan Çengelköy Ahmet Ağa Çeşmesi de restore edilen çeşmelerden oldu.

168 YILLIK ÇEŞME

1853 yılında Kavasbaşı Ahmet Ağa tarafından yaptırılan tarihi çeşme tek ve küçük olmasına rağmen 168 yıllık geçmişiyle yoldan geçenlerin su içebileceği bir çeşme olarak fonksiyonunu restorasyon sonrasında sürdürebiliyor.

30 ÇEŞME DAHA RESTORE EDİLECEK

Üsküdar Belediyesi ayrıca Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Çeşme Haziresi ve Bekardere Çeşmesi'ni de yeniledi. Bu restorasyonlarla birlikte 2021 projeleri kapsamında 30 çeşmenin daha restore edileceği belirtilirken, çeşmelerin temizliği ve bakımı da yapılıyor.